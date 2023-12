EasyPark vittima di attacco informatico | gli hacker hanno rubato dati personali di alcuni clienti

Gli hacker hanno sottratto dati come nome, numero di telefono, indirizzo fisico e indirizzo e-mail di molti utenti. Rubate anche alcune cifre delle carte di credito che restano in memoria.Easypark, la più grande società di app per parcheggi in Europa, ha subito un attacco hacker lo scorso 10 dicembre. Come da obblighi regolamentari la società ha quindi denunciato alle Autorità di regol ...