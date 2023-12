È morta Alda Grimaldi detta Dada | la prima regista donna della televisione italiana Aveva 104 anni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Èall’età di 104a Torino, lasignora. Nata a Genova il 6 ottobre 1919,chefu attrice. Era grande amica dello scrittore e poeta Cesare Pavese e dell’attore Raf Vallone. Con la sua morte se ne va un pezzo di storia televisiva del Paese. Tutto iniziò a Roma dove frequenta il corso di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, all’epoca era impensabile l’ammissione di unaa quello di regia. Qui incontra maestri come Antonioni, Germi e Pietrangeli. Tra questi conosce Visconti, per cui lavora come segretaria di edizione nel suo esordio Ossessione; ...

