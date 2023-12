È la truffa dell’adesivo | “Lo attaccano sulle auto” Ecco come funziona e cosa non fare per non cascarci

(Di giovedì 28 dicembre 2023)per non. Si sa, la ricerca del parcheggio ideale è spesso un’impresa ardua e lunga, e ora ci mancava solo la. Questa pratica ingannevole è stata portata all’attenzione pubblica in seguito a numerose segnalazioni. Mentre potrebbe sembrare un avvertimento legittimo riguardo al parcheggio, nasconde un piano ben orchestrato per sfruttare le persone. Il noto giornale online dedicato all’mobilismo, Motorzoom, ha documentato numerosi casi di questa. Ma? La vittima trova uno strano adesivo sulla propria, che informa dell’aver parcheggiato in un’area ...

Attenzione a questo nuovo stratagemma scovato dai criminali per fregare gli ignari cittadini: si tratta della, metodo studiato ad hoc per convincere gli automobilisti di qualcosa che invece non esiste affatto. A denunciare la situazione è il portale online motorzoom.it , che spiega come ......realizzato sulla base delle linee guida del Comando Generale'... I presenti hanno ricevuto, inoltre, l'"Chi abita qui ...che gli ricorda quali regole seguire per non essere vittime di...