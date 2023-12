Dumfries spera per Genoa-Inter | le sensazioni alla vigilia – SM

(Di giovedì 28 dicembre 2023)è fuori dpartita di Napoli, madi essere a disposizione per. Da Sport Mediaset arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. LO STOP – L’infortunio muscolare che ha costretto Denzela fermarsi un mese fa a Napoli è ormai alle spalle. L’esterno olandesedi essere convocato per, domani alle 20.45 al Ferraris. Sport Mediaset, in attesa delle novità dall’allenamento, dà buone possibilità che il numero 2 torni a disposizione. Nell’ultima seduta ha lavorato a parte, ma c’è ottimismo per vederlo quantomeno in panchina. Questo perché, a prescindere dal recupero o meno di, comunque domani il titolare a destra sarà Matteo Darmian.-News - ...

La squadra allenata da Simone Inzaghi Torna subito in campo dopo la UEFA Champions League per l’ultima sfida prima della sosta. Inter-Frosinone si ... (inter-news)

... da poter piazzare sulla destra come alternativa a, ora che Cuadrado sarà costretto ad ... sta portando avanti da almeno un anno, attraverso un lungo corteggiamento che ora Inzaghipossa ...... che vanno ad aggiungersi a quelle di Juan Guillermo Cuadrado e Denzel. Squalificato dal giudice sportivo, Roberto D'Aversache i suoi ragazzi riescano ad allungare la serie di ...Il tecnico rossoblù sorride per i recuperi dei due giocatori, dall'altra parte i nerazzurri sperano in qualche notizia positiva dall'infermeria ...L'olandese lavora per essere a disposizione tre due giorni contro i rossoblu. Se l’accordo per il prolungamento non dovesse arrivare prime dell’estate, l’esterno finirà sul mercato ...