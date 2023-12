Due arance e un limone

Leggi su lortica

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Oggi realizziamo una buona pratica alimentare: preparare una spremuta di dueed un, senza zucchero. L’abbinamento tra dueed une’ una scelta positiva perché i nutrienti contenuti nei due frutti interagiscono tra loro migliorando i loro effetti salutari sull’intero nostro organismo. La vitamina C dellee’ più attiva grazie all’acido citrico contenuto nel. L’acido citrico e’ detto anche la vitamina C 2. La vitamina C e l’acido citrico sono complementari tra loro. Durante il digiuno notturno il corpo umano forma scorie acide e radicali liberi dell’ossigeno che la vitamina C e l’acido citrico riescono a controllare. Inoltre l’acido citrico può entrare nel ciclo Krebs, che genera energia vitale nelle nostre cellule umane. Consiglio di non ...