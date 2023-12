Dramma a Roma | ingoia parte di un giocattolo | muore bimbo di 2 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dicembre 2023 – Un bambino di 2è morto questa mattina al policlinico Gemelli dove era stato elitrasportato ieri dall’ospedale Gonfalone di Monterotondo. Al pronto soccorso, secondo quanto apprende Adnkronos, era arrivato dopo aver ingeritodi un. In momentaneo arresto cardiaco era stato poi portato ain codice rosso. Sul posto i carabinieri. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.