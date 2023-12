Donne e bimbi detenuti dagli israeliani nello stadio Polemiche sul video non verificato

... e che ci sarebbero decine di. 'Maschi palestinesi, compresi bambini di 10 anni ed anziani ultra settantenni, sono costretti a togliersi tutti i vestiti e rimanere in mutande e allinearsi in ...... per alcuniera la prima volta che prendevano il bus ed è stato un momento di sana leggerezza ... Diego Marchetti, e a tutte ledel Comitato locale per averci ricevuto in modo così ...La donna ha cercato di estrarlo ma il bimbo lo ha inghiottito. Quel frammento resta in gola al bambino che comincia a respirare male. La donna prova le manovre di disostruzione ma senza successo.Nel video vengono mostrate anche donne e altri bambini detenuti: in un'immagine ci sono tre donne, vestite e bendate, con le mani legate dietro la schiena sedute di fronte alla rete del campo di ...