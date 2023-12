Dominik Paris cade a Bormio | “Volevo il podio | quel dosso mi ha messo per terra”

(Di giovedì 28 dicembre 2023)è caduto sull’amata pista Stelvio, dove è andata in scena l’attesissima discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse altoatesino, che in Valtellina ha vinto per ben sette volte (sei in discesa libera e una in superG), ha comun errore sulla Carcentina ed è caduto, dicendo addio ai sogni di gloria. Il 34enne si è prontamente rialzato, ha allargato le braccia e ha poi deciso di proseguire la gara, tagliando il traguardo con un ritardo di 6.72.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Peccato. Avrei voluto bestemmiare oggi, è andata così. Ho provato a spingere, sapevo che Sarrazin aveva fatto un tempone, tanto di cappello. Ho voluto spingere per almeno essere sul ...

