Docente insegna con titoli falsi? Il suo servizio per la scuola è inutile | deve restituire lo stipendio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Da alcune indagini avviate dalle Autorità competente emergeva che unaprestava diverse supplenze rilasciando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione concernenti il possesso deidi studio prescritti, in particolare il diploma magistrale e la laurea e/o certificati relativi ai predettidi studio. Il DS effettuava dei controlli ed accertava che lanon aveva conseguito alcun titolo accademico essendo, viceversa, incorsa nella decadenza dalla qualità di studente per non aver effettuato il numero minimo di esami nel periodo temporale prescritto dal Regolamento. In seguito ad ulteriori controlli emergeva che non aveva neppure conseguito il diploma magistrale. La Procura della Repubblica chiedeva il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 482, 483 e 640 c.p. per le ...