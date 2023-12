Djaló caso di mercato | Decreto Crescita jolly per la Juve nella sfida con l'Inter

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Arriva la proroga al. Un bel vantaggio per tutti. Per ora però l'orizzonte è fissato solo al 29 febbraio,...

L'Inter, comunque, non intende farsi trovare impreparata indi cambi di rotta e sono diversi i nomi accostati alla società di viale della Liberazione nelle ultime settimane. Da Luis Muriel (che ...Infine, il sogno che mette d'accordo tutti: l'olandese Teun Koopmeiners, avvicinato in estate dal Napoli e che, non a, Giuntoli segue da diverso tempo. All'Atalanta nessuno è incedibile, i ...