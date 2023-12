Discesa libera Bormio | Sarrazin vince e azzurri giù dal podio

Il francese trionfa sulla Stelvio davanti a Odermatt, Casse è sesto Cyprien Sarrazin vince ladi Bormio, Mattia Casse è sesto mentre a Dominik Paris non riesce l'ottava impresa. Il ventinovenne francese ha centrato sulla Stelvio la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo,...L'azzurro insulla Stelvio di Bormio è infatti finito fuori all'ingresso della diagonale della Carcentina, cadendo senza danni per essersi inclinato forse un po' troppo nellain corso ...Vittoria splendida ma a sorpresa per il 34enne francese Cyprien Sarrazin, ex gigantista passato alla velocità' e che in passato aveva vinto solo un parallelo in Alta Badia nel 2016, che sciando in 1.5 ...Aleksander Aamodt Kilde si è dovuto fermare a metà gara nel corso della discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in corso a Bormio (Italia): il norvegese era terzo al terz ...