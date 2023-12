Discesa libera Bormio 2023 | Casse | “Pensavo di fare un po’ meglio” Paris | “Peccato | ho provato a spingere forte”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “Il distacco è importante,diun po’nella parte bassa del tracciato, mi sentivo bene ma il tempo non ha pagato. Mi manca ancora qualcosa su questo tipo di piste: sto crescendo ma non sono ancora al livello di chi è davanti”. Parla così Mattia, giunto sesto nellaodierna a. Secondo azzurro in ordine di classifica Florian Schieder, 14esimo: “Oggi si capisce perchè la Stelvio è la pista più difficile della stagione. Ho fatto il massimo dopo l’influenza di due giorni fa, ma sono contento di un piazzamento nei primi 15; oggi fanno tutti fatica”. Il deluso di giornata è senza dubbio Dominik, che ha commesso un errore ed è arrivato ultimo al traguardo: “, è andata così. Ho ...

Questa mattina alle 10.30 si scende nuovamente in pista per la seconda discesa libera della stagione in campo femminile che avrà luogo nella Val ... (metropolitanmagazine)

Il francese trionfa sulla Stelvio davanti a Odermatt, Casse è sesto Cyprien Sarrazin vince ladi Bormio, Mattia Casse è sesto mentre a Dominik Paris non riesce l'ottava impresa. Il ventinovenne francese ha centrato sulla Stelvio la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo,...L'azzurro insulla Stelvio di Bormio è infatti finito fuori all'ingresso della diagonale della Carcentina, cadendo senza danni per essersi inclinato forse un po' troppo nellain corso ...Aleksander Aamodt Kilde si è dovuto fermare a metà gara nel corso della discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in corso a Bormio (Italia): il norvegese era terzo al terz ...Dominik Paris è caduto durante la discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Lo sciatore italiano inseguiva l'ottavo successo in carriera sulla mitica pista ...