DIRETTA | Percorsi abilitanti | attesa per l’inizio dei corsi Concorso scuola | altri 14mila posti QUESTION TIME con Cannas VIDEO

C'è tempo fino al 9 gennaio per partecipare al Concorso scuola 2023 (infanzia, primaria e secondaria). Non solo concorsi, migliaia di docenti sono ... (orizzontescuola)

Ultimo appuntamento prima delle festività natalizie per QUESTION TIME , la rubrica di consulenza trasmessa sui nostri canali social. L'articolo ... (orizzontescuola)

C'è tempo fino al 9 gennaio per le iscrizioni al concorso scuola che riguarda sia infanzia e primaria che secondaria di primo e secondo grado. C'è ... (orizzontescuola)

DIRETTA | Percorsi abilitanti e concorso scuola - ecco come si svolgeranno : le info utili. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) [VIDEO]

Continua l’attesa per migliaia di docenti sia per quanto riguarda il concorso Scuola che per quanto riguarda i Percorsi abilitanti. La redazione di ... (orizzontescuola)