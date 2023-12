Diretta Mazzarri | la conferenza stampa prima di Napoli - Monza LIVE

Alle 11.30 torna a parlare Walter. Lo farà in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore 18.30. Sarà l'ultima partita del 2023. Il Napoli ripartirà in campionato dopo il ko ...Il tecnico del club partenopeo Walteralla vigilia della gara, parlerà in conferenza ... SEGUI LAIl match è in programma venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona, valido per la diciottesima giornata della Serie A 2023-2024.Prevista alle 11.30 il confronto tra il tecnico degli azzurri e la stampa alla vigilia dell'ultima partita del 2023 ...