Dipendenti comunali di Civitavecchia | il Sindaco | “Sanata una situazione dopo anni di attesa”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dicembre 2023 – Le festività di Natale hanno coinciso con un importante e significativo atto in favore della ex categoria A didi. Si tratta della attuale “area degli Operatori”, per la maggior parte in organico da decine di, ma rimasti ingabbiati in una categoria anacronistica e riferita a vecchi inquadramenti ormai superati. Il lavoro degli uffici ha invece prodotto in queste settimane, attraverso un virtuale scioglimento dell’area, un passaggio alla categoria superiore del 90% deicosì inquadrati. Commenta ilErnesto Tedesco: “Come ho già avuto modo di ribadire aidurante il rituale saluto di fine anno, l’Amministrazione può rivendicare di essere riuscita, ...