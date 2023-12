Dimarco e Lautaro Martinez | una partita nel mirino! Le ultime – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023)salteranno Genoa-Inter,in programma domani (venerdì) alle ore 20.45 e valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Secondo ledi Sky Sport, sia l’esterno italiano che l’attaccante argentino puntano una sfida in particolare UNA DATA NEL MIRINO – Federiconon saranno a disposizione di Simone Inzaghi domani per Genoa-Inter, trasferta della diciottesima giornata di campionato. Sia l’esterno italiano che l’attaccante argentino hanno saltato la precedentecon il Lecce ma il loro rientro in campo non sembra poi così lontano. Secondo ledi Sky Sport, infatti, entrambi puntano lacon il Verona che si giocherà a San ...