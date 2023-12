Dieci anni dall’incidente di Michael Schumacher | le rivelazioni sulle cure

(Di giovedì 28 dicembre 2023) E nelle ultime ora ha parlato anche il fratello Ralf Sono passati 10dal terribile incidente sugli sci di cui fu vittima. Come noto, da allora, nessuno ha più dato aggiornamenti sul reale stato di salute dell’ex pilota Ferrari. A gennaio,, compirà 54, circondato dal riserbo, dallee dall’affetto della famiglia. Nelle ultime ore ha così parlato il fratello Ralf. Al tabloid tedesco Bild, ha spiegato: “La vita a volte è molto ingiusta.è stato molto fortunato nel corso della sua vita, poi c’è stato questo tragico incidente. La medicina ha permesso di fare qualcosa. Tuttavia, nulla è più come una volta. Mio fratello mi manca molto”. “non era solo mio fratello. Quando eravamo bambini, è stato ...

album che trovate qui sotto, nel 2024 compiranno tutti cinquant'tondi tondi: si va dalle "Invenzioni" zerofolli di Renato Zero all'"Anima latina" di Lucio Battisti, dalle "Canzoni" sugli ...Venerd saranno passatidall'incidente sciistico di Michael Schumacher. La sua famiglia continua a non rivelare lo stato di salute del cinquantaquattrenne, ma ora il figlio Mick e il fratello Ralf hanno voluto ...Il Concerto di Capodanno 2024 assume però un significato ancor più eccezionale per due ricorrenze straordinarie: nel 2024 la Rossini raggiunge i 30 anni di attività, festeggiati con un cartellone di ...Home » Territori » Emilia Romagna » Sul Po, in ciaspole, nel labirinto, in mare… I Capodanno alternativi e insoliti in Emilia-Romagna ...