Di Vaio | «E’ un Bologna senza limiti» E sul futuro di Motta…

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Marco Di, ex attaccante e ora dirigente del, ha spiegato il momento del club a La Gazzetta dello Sport Marco Di, ex attaccante e ora dirigente del, ha spiegato il momento del club a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Concordo sì, ili stiamo abbattendo. Ben sapendo però che sono passate solo 17 gare: molte ma… ancora niente». RINNOVO MOTTA – «Ci vediamo tutti i giorni: sappiamo cosa vorrebbe, che idee ha. Ora è il momento di coltivare quello che stiamo vivendo. E di mantenerlo. Tramite questo percorso può nascere uncon Thiago. Più si sta in alto e più avremo possibilità. Ho già detto che con lui vorremmo continuare a lungo e lo ribadisco. Se temiamo che arrivi una big a ...

Marco Di, ds del, parla del futuro di Thiago Motta e Joshua Zirkzee che piacciono a Milan e JuventusLa prima parte di questa stagione è praticamente archiviata, mancando solo un paio di giornate ...Proprio per questo motivo, Die Sartori studiano il mercato per piazzare i colpi giusti. L'..., IL TRENO PER L'EUROPA PASSA ANCHE DAL MERCATO La dirigenza rossoblu ha in canna il primo ...Senza dimenticare lo stesso Thiago Motta. Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato proprio di questa, fin qui, stagione fantastica: “Meglio essere un po’ gufati che… indifferenti. Forse ora tutti ci ...Con Bonifazi ormai sempre più prossimo alla cessione, il Bologna intende muoversi sul mercato per tappare un eventuale buco in difesa ...