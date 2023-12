Destra siciliana in lutto | è morto Santo Castiglione Trantino | “Ha speso una vita per la politica”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023), ex presidente del Consiglio di amministrazione dell’Aziendatrasporti, èimprovvisamente per un infarto al miocardio. Aveva 64 anni. Volto politico noto a Catania per essere stato consigliere e assessore al Comune e alla Provincia,è stato poi presidente dell’Autorità portuale nel capoluogo etneo. Aveva iniziato la sua attività nel Msi e poi in Alleanza nazionale, ma negli ultimi anni era approdato al Movimento per l’autonomia, partito con cui il figlio Giuseppe, ex presidente del Consiglio comunale di Catania, è stato eletto alle ultime regionali all’Ars. La camera ardente dia Palazzo Minoriti La notizia della scomparsa di...