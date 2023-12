Delitti in Paradiso su Rai2 con lo speciale natalizio “Feste in famiglia” | trama episodio del 28 dicembre

(Di giovedì 28 dicembre 2023)intorna suin occasione delle. Stasera 28va in onda loin”, ormai da tradizione come ogni anno. Nell’ incantevole isola caraibica di Saint Marie per l’ispettore Neville non c’è pace anche a Natale! Gerald Stableforth, un ricco imprenditore che vive con la suasull’isola, viene trovato morto e la testimone dell’omicidio, Debbie Clumson, consulente dell’azienda di proprietà della vittima appena arrivata dal Regno Unito, sparisce misteriosamente. Unico indizio, una frase sibillina pronunciata da Gerald appena prima di morire: “è proprio dietro di te”. A complicare la situazione del detective si aggiunge l’arrivo, a Saint Marie, della ...

Come finisce Delitti in Paradiso – Feste in famiglia ? Si tratta dello speciale natalizio che va in onda su Rai 2 giovedì 28 dicembre 2023 in prima ... (latuafonte)

Tradizione natalizia rispettata anche quest'anno su Rai 2: giovedì 28 dicembre alle 21.20 in prima visione assoluta l'appuntamento è con il tv movie "in- Feste in famiglia". Nell' incantevole isola caraibica di Saint Marie per l'ispettore Neville non c'è pace anche a Natale! Gerald Stableforth, un ricco imprenditore che vive con ...Questa sera , giovedì 28 settembre 2023, su Rai 2 in prima serata alle 21:20, sarà trasmessoin- Feste in Famiglia , il nuovo speciale natalizio, il terzo, della serie inglese creata da Robert Thorogood ed andato in onda solo due giorni fa nel Regno Unito. Ecco la trama e il ...Su Rai2 va in onda lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso dal titolo "Feste in famiglia": trama episodio del 28 dicembre.(Libero Magazine) Stasera in tv 28 dicembre 2023: su Rai 1 il film Il ritorno di Mary Poppins e su Rai 2 Delitti in Paradiso Dal ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt su Rai 1 al film Il primo ...