Decreto Crescita | verso la proroga | mercato di gennaio salvo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ildiper le società di Serie A èperché il Governo concede per il momento una minisulIl ministro per lo Sport Andrea Abodi aveva chiesto unaalmeno fino a luglio, in modo da “salvare” anche se parzialmente la finestra diestivo. Di buono c’è che con lo slittamento a fine febbraio i club potranno muoversi con i vantaggi delper ildi. Facile immaginare che si scateni l’assalto al pezzo pregiato Ma c’è un altro aspetto comunque positivo della mini. I club di Serie A sperano infatti che in questi due mesi si trovi il tempo e il modo di agire sul Parlamento per ...

Commenta per primo Ilprorogato dal Governo soltanto per il prossimo mercato di gennaio spinge l'Inter ad anticipare i tempi per l'esterno destro canadese Tajon Buchanan del Bruges e (sempre secondo la ..."Non c'è un ritorno all'austerità, ma alla disciplina con il nuovo patto di stabilità e. Una disciplina necessaria dopo quattro anni di sospensione delle regole europee sui conti ...del...La concorrenza della Premier League c'è, ma le ultime notizie sul Decreto Crescita danno ancor più fiato alle speranze rossonere. E ovviamente la considerazione vale anche per il difensore francese ...