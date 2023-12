Decreto crescita | salta la proroga | calcio nei guai | cosa succede ora

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nientedell'agevolazione fiscale per gli arrivi dall'esterodelprevista nelMilleproroghe e ilitaliano accusa il colpo. Nientefino al 29 febbraio 2024 per la norma sulle agevolazioni fiscali per gli sportivi che rientrano dall'estero. "Era un principio e non è stata fatta una deroga per alcuni

I club di Serie A non potranno più avvalersi del Decreto Crescita per il pagamento degli stipendi dei calciatori provenienti dall’estero. Questa ... (inter-news)

Decreto Crescita , salta la proroga in vista del prossimo mercato di gennaio : non ci sarà alcuno sconto fiscale Come riferito dall’Ansa, è saltata ... (calcionews24)

Commenta per primo La conferma delaiuta il mondo del calcio e anche l'Inter ne potrà usufruire non più con così tanta fretta in questa sessione invernale di mercato. Tajon Buchanan è l'obiettivo numero uno e secondo ...Ildi riforma dell'Irpef prevede inoltre un aumento della deduzione sulle nuove assunzioni ... l'agevolazione per gli aumenti di capitali delle imprese Ace aiuto allaeconomica . Tra ...Forse. Perché prima della fumata nera arrivata pochi minuti fa, così come riportato dall’Ansa, erano stati molti i club e anche i politici che si erano espressi decisamente a favore del Decreto ...Juventus, salta la proroga del Decreto Crescita per i calciatori. Doccia gelata: ecco cosa succede dal 1 gennaio 2024 È saltata la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che pror ...