Decreto crescita | salta la proroga | calcio nei guai | cosa succede ora

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –delprevista nelMilleproroghe e ilitaliano accusa il colpo. Nientefino al 29 febbraio 2024 per la norma sulle agevolazioni fiscali per gli sportivi che rientrano dall'estero. "Era un principio e non è stata fatta una deroga per alcuni mesi. Se ne è parlato ma

Salta la proroga del, sugli effetti su tutta la Serie A si sfoga Lotito che va all'attacco del governo e non soloLa notizia del giorno ha reso piuttosto turbolenta la vigilia di campionato e non solo. ...Commenta per primo La conferma delaiuta il mondo del calcio e anche l'Inter ne potrà usufruire non più con così tanta fretta in questa sessione invernale di mercato. Tajon Buchanan è l'obiettivo numero uno e secondo ...Si sta parlando molto del decreto crescita, in queste ore. Per il suo inserimento nella manovra finanziaria che sembrerebbe al momento saltato e che avrebbe un impatto sui conti e sulle… Leggi ...Dopo una accesa discussione nel Consiglio dei Ministri salta la proroga del Decreto Crescita. Già a gennaio dunque i club non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali". Paolo Ziliani ha subito ...