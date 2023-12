Decreto Crescita | niente proroga | la Lega Serie A insorge | “un errore del Governo”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Saltadelprevista nelMilleproroghe e il calcio italiano accusa il colpo. Nessunafino al 29 febbraio 2024 per la norma sulle agevolazioni fiscali per gli sportivi che rientrano dall’estero. Nella mattinata odierna sembrava essere arrivato lo slittamento a fine febbraio dell’abolizione della normativa che regolamenta gli sgravi fiscali per gli sportivi in arrivo dall’estero e permette alle squadre diA di firmare contratti più pesanti spendendo di meno, nella serata, invece, secondo alcune indiscrezioni ladelnon ci sarà.

...calcio europeo e in particolare per quello italiano con la serie A che ora deve fare i conti con il rampante progetto Superlega da una parte e la decisione del Governo di tagliare il...... a partire dai calciatori, in arrivo dall'estero, contenuta inizialmente nel. A quanto spiegano le stesse fonti, dopo una 'accesa discussione' in Cdm è saltata la proroga, quindi ...L'indiscrezione del no alla proroga del Decreto Crescita ha subito scatenato una reazione decisa da parte della Lega Serie A. La misura, inizialmente prevista fino a febbraio, è stata esclusa dalle pr ...E' saltata dopo un'accesa discussione nel Consiglio dei Ministri la proroga fino al 29 febbraio del decreto crescita. Il mondo del calcio ne ha usufruito in maniera significativa durante il periodo in ...