Decreto Crescita | la mini proroga di due mesi salverebbe il mercato invernale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilnon sarà abolito a partire daldi gennaio, ma è statoto fino al 29 febbraio. La norma, la norma che permette a tutte le persone con alto reddito, che si trasferiscono in Italia, di vedersi applicare una tassa fissa, con enormi vantaggi fiscali e che, nel calcio, consente alle società di risparmiare sulle tasse e al giocatore di trovarsi un ingaggio netto più alto, visto il risparmio dei club sul lordo, avrà quindi almeno altri duedi vita. La novità è stata inserita all’interno delMilleproroghe che oggi arriverà in Consiglio deistri per poi finire in Gazzetta Ufficiale. All’articolo 15 comma 3 della bozza scritta ieri si parla di «attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», disponendo ...

