Decisione storica | il tribunale cancella la squalifica

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pochi istanti fa è arrivata una notizia senza precedenti nel mondo del calcio e che ha dell’incredibile, con lache è stata revocata. Sono già terminate le soste natalizie, con il campionato che riprenderà il via nel week end, dove in programma ci sarà anche il big match di sabato 30 dicembre tra Juventus e Roma. Ma ci sono anche campionati che non si sono mai fermati, come quello inglese ad esempio. La Premier League è infatti scesa in campo nella giornata di ieri e farà lo stesso in quella di oggi, senza fermarsi praticamente mai fino al nuovo anno. Ma in queste ore a tenere banco è una vicenda avvenuta in Spagna e che ha veramente dell’incredibile. Si tratta di un avvenimento senza precedenti e che ha letteralmente spiazzato tutti i tifosi, in particolare quelli del Betis Siviglia. Il riferimento va all’episodio verificatosi nell’ottobre del 2022, durante ...