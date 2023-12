“De Zerbi ora è il top | un emblema tra i tecnici italiani”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’allenatore ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Sta proponendo grande idee all’estero. Il nostro calcio ha ritrovato credibilità, adesso dobbiamo continuare a puntare sui giovani” “Il calcio italiano ha ritrovato credibilità” e “Deè unall’estero”. Giampaolo Saurini, terminata da poco l’esperienza come collaboratore tecnico sulla panchina del Vicenza, ha parlato in esclusiva a Notizie.com. Secondo l’ex calciatore di Lazio e Atalanta (tra le tante maglie vestite) bisogna continuare a puntare sui giovani: “Il talento c’è, si deve proseguire su questa squadra”. Roberto De, tecnico del Brighton (Ansa Foto) – Notizie.comGiampaolo Saurini, il 2023 volge al termine: che anno è stato per il calcio italiano? “Ci sono squadre cha hanno fatto bene, altre male. Ma il calcio italiano ha ritrovato credibilità, questa è la ...

