De Luca | il video della caduta di fine anno | gli tolgono la sedia e finisce a terra

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Capitombolo diper Vincenzo De, al quale, durante un evento a Palazzo Santa Lucia, nella giornata di oggi, è stata tolta la poltrona da sotto, non se n’è accorto, ed è caduto, gambe all’aria. Fortunatamente il PresidenteRegione Campania, 74 anni, non si è fatto nulla e si è rialzato un po’ spiazzato, ma sorridente. Ovviamente i telefonini già puntati su di lui hripreso tutta la scena. Vogliono sfilare la poltrona a Vincenzo De. #campania #depic.twitter.com/lCnc6ncqY4 — andreatello (@andtello) December 28, 2023 L’incidente è capitato in occasione di un brindisi di2023 alla Regione Campania, Desi alza dalla poltrona e un giovane dello staff ...

