Daniele su Oriana | “Mi ha detto che le ho rovinato la vita” | la reazione di lei

(Di giovedì 28 dicembre 2023)si sono lasciati e questo ormai non fa più notizia (tempo di passare le feste e torneranno insieme, palese) e in questi giorni, come fanno sempre quando si lasciano, si stanno spalando m3rda a vicenda accusandosi reciprocamente di aver portato la storia alla capolinea. Qualche giorno prima di Natale è statoDal Moro ad annunciare la rottura: (“Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con. Poi lei mi ha lasciato, mi hadi non cercarla più. Che le hola, che le da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe mori*e piuttosto che stare con me“) e oggi, a distanza di un paio di giorni, è stata lei a dare la sua versione dei fatti. Lo ha fatto sul suo canale YouTube, come ripreso da ...