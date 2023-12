Daniel Moroder “sulle orme” di Primoz Roglic? L’azzurro ha abbandonato il salto con gli sci per darsi al freestyle!

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Quest’oggi a Oberstdorf (Germania) prende il via la Tournée dei 4 trampolini. È la 72ma edizione di uno degli eventi più ambiti nel panorama agonistico delcon gli sci (vincerla ha un prestigio equivalente a quello della conquista dell’oro olimpico) e di un appuntamento estremamente sentito a livello popolare nella cultura della Mitteleuropa (si tratta di un’autentica tradizione che accompagna le vacanze natalizie). L’opportunità è pertanto favorevole per raccontare una storia davvero singolare, che merita di essere esposta proprio per la sua peculiarità. Il protagonista è, il cui nome non è certo nuovo agli appassionati più incalliti dicon gli sci. Altoatesino, classe 2002, ha difatti praticato la disciplina sino a un paio di stagioni orsono. Risultati non eclatanti, ma comunque dignitosi. ...