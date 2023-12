Dalla New York di “Mamma ho riperso l’aereo” alla Parigi di Emily in Paris e la Sicilia di Montalbano | viaggiare nei luoghi di film e serie tv è il nuovo trend

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Quando le location sono quelle giuste, diventano tutt’uno con ie letv cui fanno da sfondo. Se vi viene voglia di andarci, per immergervi nell’atmosfera unica creatastoria, non siete i soli…Al 61% degli italiani piacerebbe recarsi sul posto, ma un viaggiatore su 4 lo fa davvero, prendendo spunto dalle pellicole più amate per organizzare la propria vacanza. Lo rileva Skyscanner, portale specializzato in viaggi che insieme a Netflix ha stilato una classifica globale deie delletv che ispirano maggiormente i vacanzieri. Ispirazioni per tutti Quali sono dunque letv che ispirano i viaggi? In pole position nella classifica c’è la terza stagione diin, lanciata a dicembre 2022: a gennaio 2023 ...

Ha sospeso la diretta dell’assemblea nazionale del Pd proprio mentre stava per parlare la segretaria Elly Schlein , per mandare in onda l’intervento ... (ilfattoquotidiano)

... cinema e filmmaker presso la sede di Firenze dellaYork Film Academy. Ad arricchire il suo curriculum ci pensa anche il 'Premio Tecnico Giuria e Radio' assegnatogiuria insieme alla ......in modo costruttivo " nelle conversazioni con il Times e di essere " sorpresa e delusacausa "... Altre realtà editoriali, come lo stessoYork Times, ma anche BBC, CNN e Reuters, negli ultimi ...Il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft per violazione del copyright, accusando le due società di aver utilizzato il giornalismo del Times per addestrare i loro chatbot.Titoli di coda su Io Canto Generation. Ad avere la meglio è stata Marta Viola, ma tra i momenti più alti c'è stata la sorpresa di Renato Zero a Lorenzo.