Dal Patto di stabilità ai migranti | Meloni scappa dalle domande

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ancora un rinvio. Il “persistere dell’indisposizione” – questa la motivazione ufficiale – della presidente del Consiglio, Giorgia, ha portato alla decisione di rimandare la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Si doveva tenere oggi, ma lo stato influenzale che ha portato ad annullare l’incontro del 21 dicembre sembra non voler proprio finire mai per. Così la conferenza stampa oggi non ci sarà: doveva essere il secondo appuntamento di fine anno con i giornalisti. Ma stavolta, al contrario di quanto successo un anno fa,doveva parlare solo di se stessa e dell’operato del suo governo in questi 365 giorni. Nessuna scusante legata al fatto di essere appena arrivata a Palazzo Chigi come l’anno scorso. Intanto, però, ledei 45 cronisti in lista per la conferenza stampa organizzata dal ...