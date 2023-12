Da Masterchef a cuoca on the road | la storia di Dalia Rivolta che ora cucina in strada il piatto preferito dei passanti – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nella vita di, ex concorrente di, l’imprevedibile è un elemento familiare, tanto inquanto per. Dopo aver conquistato i giudici televisivi con il suo talento e il pubblico con la sua determinazione, si è lanciata in un esperimento «on the»: portando con sé un piccolo fornello, acqua, sale e olio, si avvicina alle persone chiedendo di preparare il loro. «Terminatoho raccolto tanti dispiaceri. Non cercavo la fama e mi sorprese il ritorno che ebbi dal programma: ero amatissima dal pubblico. Ma se le persone che mi guardavano da casa empatizzavano con me, chi invece mi era più vicino nella realtà si è dimostrato distaccato. Mi sono sentita una fallita», si racconta ...