Da Lukaku a Zirkzee fino a Boniface | le punte accostate alla Juventus per l' estate

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Proprio in questi giorni dirigente dei felsinei Marco Di VaioGazzetta ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell'olandese: "? Nessuna telefonata. E comunque non ...

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelupuò tornare nei radar della Juventus , quando il prestito con la Roma terminerà e il ...di Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Joshua, ...... quando i rubinetti si chiudono e gli vendonoe Hakimi non ci pensa 2 volte a lasciare la ... Calafiori,, Ndoye, Beukema ecc... Giovani da sgrezzare diventati pezzi da 90 in 4 mesi, il ...A TMW Radio durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. "Se devo vincere subito prendo Lukaku, se devo pensare ...Il Bologna fa chiarezza in merito alla clausola risolutoria presente nel contratto di Joshua Zirkzee. Nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossoblù ...