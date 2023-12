Dà fuoco al vicino dopo l’ennesima lite | muore dopo dieci giorni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità di Cervinara piange la scomparsa di Giuseppe Tirone. Il 51enne è morto nella mattinata odierna presso il centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Tirone era rimasto gravemente ustionato nel corso di unacon il suodi casa, un 38enne del posto. La vicenda ha avuto luogo nella mattina di sabato 16 dicembre, in via Curielli a Cervinara. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di stato di Cervinara, il 38enne avrebbe cosparso Giuseppe Tirone di liquido infiammabile, probabilmente benzina, contenuto in una bottiglia e poi gli avrebbe dato. Ora, prima di essere liberata la salma, l’autorità giudiziaria, ossia, la Procura della Repubblica dovrebbe disporre l’autopsia. Dàaldi casa, ...

