Da Belen e Spinalbese a Totti e Ilary | le feste con i figli delle coppie vip ‘scoppiate’

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Bonolis e Bruganelliggiano ancora insieme, Briatore e Gregoraci in vacanza con ilo Nathan Falco a Malindi Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Ma se lesono 'scoppiate' le cose si complicano quando si tratta di decidere con chi passeranno lei propri. Come accaduto recentemente traRodriguez

Cosa succede fra Belen Rodriguez e l’ex fidanzato Antonino Spinalbese ? In questi giorni la showgirl è un fiume in piena e via Instagram sta nutrendo ... (donnapop)

... Santiago il figlio avuto con Stefano De Martino e la piccola Luna nata dalla sua relazione con Antonino. StoriaRodriguez - Spetteguless.it La casa è decisamente imponente e difatti ...Come accaduto recentemente traRodriguez e Antonino. La showgirl, da poco atterrata in Argentina per passare il Capodanno con la sua famiglia e i due figli Santiago e Luna Marì, ha ...Anche Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono detti addio nel 2023 e dai social si evince che la piccola Skyler Eva sta passando le festività natalizie a Los Angeles con la mamma, ora legata ...Nuove rivelazioni di Belen Rodriguez su Antonino Spinalbese. L'ex hair stylist ha accusato la soubrette argentina di non avergli fatto vedere la figlia Luna Marì a Natale e di averla portata con sé in ...