Cristina D' Avena | «Il mio rimpianto? Non avere avuto figli Quando ci ho provato | era troppo tardi»

D'il 1 Gennaio. Un concerto attesissimo. Venite nella nostra città. Vivete qui la magia del Natale. Tra Luci d'Artista ed oltre cento eventi pubblici su tutto il territorio comunale. ...Confessione a sorpresa per la cantante bolognese, che dopo tanti anni rivela quello che in molti avevano sospettato.D'ha rivelato la vera natura del suo rapporto con l'attore di Mirko in Love Me Licia e ha confessato cosa rimpiange amaramente.D'durante un concerto - Spetteguless.it ...Cristina D'Avena svela il flirt con Mirko di Love Me Licia La cantante delle sigle per bambini di tutte le età parla a cuore aperto tra il rammarico di non aver avuto figli e il flirt… Leggi ...Il Primo Gennaio con Cristina D’Avena Il primo gennaio, i festeggiamenti continueranno con il concerto di Cristina D’Avena, sempre nell’Area Mercatale. In programma alle 20:00, questo concerto farà ...