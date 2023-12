Crescere un bebé a impatto zero e risparmiando? Si può Le dritte di Lisa Casali

Leggi su iodonna

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dai cosmetici per la gravidanza ai pannolini, dal baby monitor agli omogeneizzati. Sono tante, tantissime le piccole grandi spese che ci si sente come costretti ad affrontare quando si mette al mondo un figlio. Ma, appunto, è un falso mito. O meglio,un figlio costa ma può costare molto meno (per il portafoglio e per l’ambiente) se si compiono scelte ragionate. Alimentazione e bambini: il decalogo delle sane abitudini X ...