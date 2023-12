Covid | open day sabato 30 a via Vernieri

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Per agevolare la vaccinazione anti-, anche alla luce dell’incremento dei casi registrati in provincia di Salerno, l’Asl ha deciso di promuovere una giornata di vaccinazioni libere e aperte a tutti. L’day si terrà30 dicembre 2023, presso il Poliambulatorio di Via. ll Poliambulatorio sarà aperto a tutti, accesso diretto e senza prenotazione, dalle ore 8:30 ore alle 14:00. Secondo anche recenti dichiarazioni dei vertici dell’Asl i sintomi di questa variante delsono molto simili a quelli dell’influenza e molti sottovalutano il contagio così come le conseguenze che ilcontinua a poter avere soprattutto sui soggetti fragili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

