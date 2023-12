Covid in crescita | pronti gli open day Asl con un inizio incoraggiante

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPicco influenzale e la nuova ondata disono attentamente monitorate dalle Autorità sanitarie. L’Asl di Benevento, diretta da Gennaro Volpe, ha organizzato una tre giorni con il format “day” dedicato alle vaccinazioni per le persone fragili e ne ha tracciato un primo bilancio anche in funzione di una esortazione all’accesso del servizio nel corso di un incontro con la stampa. Soddisfacente è stato l’avvio dell’day, ma certamente un bilancio complessivo potrà essere stilato soltanto al termine di questi tre giorni. In via Mascellaro è presente un ambulatorio con due dottoresse, coordinate dal Direttore Dipartimento di Prevenzione, Tommaso Zerella, a vaccinare chi lo vorrà. Nonostante qualche disguido dovuto al malfunzionamento dell’energia elettrica nella struttura, circa 30 persone in ...