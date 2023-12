Cosenza | la società riflette su Caserta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il futuro disulla panchina delè sempre più in bilico, specie dopo l’ultima sconfitta in rimonta contro il Como Il futuro disulla panchina delè sempre più in bilico, specie dopo l’ultima sconfitta in rimonta contro il Como. La sosta porta consiglio e il presidente Guarascio stando insieme allacosa è meglio fare. Le strade sono due: continuare e dare fiducia al tecnico oppure cambiare e dare una scossa per ripartire dopo la sosta con la possibilità di vedere in campo un’altra squadra. Lo scrive Il Corriere dello Sport.