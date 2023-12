Cos’è la filosofia “delulu” | il trend della felicità TikTok | mantra della Gen Z

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sui social sta imperversando un nuovo termine che sta avendo particolare successo tra i giovanissimiGenerazione Z. Questo termine è ‘‘ e, a grandi linee, può essere tradotto con “l’autoinganno è la soluzione”: una sorta ‘medicina’ per la. Questo peculiare quanto ironico termine ha fatto la sua comparsa in modo inaspettato, ma si è diffuso rapidamente in ogni dove, tanto che è stato visualizzato da oltre 6 miliardi di persone in tutto il mondo. È diventato così pervasivo che la stampa generalista anglosassone sta addirittura speculando sulle possibili applicazioni di questa versione distorta del positivismo nel contesto lavorativo e sentimentale. “Penso che esseresia una delle chiavi più importanti per ladi questa generazione”, ha dichiarato ...