Cosa racconta il caso Uss della nuova vita dei servizi segreti russi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “La rete di intelligence esterna russa pare tornata di prepotenza. E sta diventando più ingegnosa, affidandosi sempre più a cittadini stranieri – come la banda serba che ha aiutato Artem Uss, per esempio – per aggirare le restrizioni imposte ai”. A scriverlo sono Andrei Soldatov e Irina Borogan, nonresident senior fellow del Center for European Policy Analysis e fondatori del sito Agentura.ru, che si occupa delle attività dei. Ildi Uss, figlio di un politico molto vicino al Cremlino fuggito a marzo dai domiciliari in Italia all’indomani del via libera all’estradizione verso gli Stati Uniti, è emblematicoriorganizzazione dell’intelligence russa dopo l’invasione dell’Ucraina e la successiva risposta occidentale. “Nella primavera del 2022, nei mesi ...