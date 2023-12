Cosa deve considerare chi cerca affitti a Milano nel 2024

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il mercato degliè davvero articolato ed i prezzi sono in costante crescita. Chiesadi.it, il portale della Diocesi ambrosiana, sull’argomento scrive un articolo dal titolo “Sapessi com’è strano trovare casa in affitto a”. Per chi è alla ridinon sempre è facile muoversi. Il sito ambrosiano scrive che “oggi un affitto aè considerato un lusso per molti cittadini”. “A dirlo sono i numeri, come esposto al recente Forum dell’Abitare dall’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran: il prezzo degliè salito del 43% rispetto al 2015. Gli eccessi del mercato immobiliare sono da tempo noti. Non ultimo, in merito si è espresso anche l’Arcivescovo di, ...