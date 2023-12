Corsa per salvare gli esodati del bonus al 110% | in bilico i lavori di 30mila condomini

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'agevolazione costata 20 miliardi in più delle stime. Forza Italia vuole l'intervento con un decreto ad hoc per evitare a 300mila famiglie i rischi di un contenzioso

Pubblicato il 27 Dicembre, 2023 La sua bimba di tre mesi respirava a fatica e così il papà chiama il 118 per portarla in ospedale. Una volta in ... (dayitalianews)

Stefano Pioli dovrebbe lasciare il Milan al termine della stagione e al momento ci sarebbero 4 nomi in corsa per sostituirlo (pianetamilan)

La ricapitalizzazione di emergenza da parte dell'assemblea degli azionisti è necessariascongiurare il blocco della fornitura di gas. L'alternativa è il ricorso all'amministrazione straordinaria. ......le attività di ingegneria e architettura richieste Cop 28, obiettivo salvare il clima. Salta l'intesa sui combustibili fossili Il segretario generale dell'Onu Guterres ha parlato di "contro ...Cittadini, famiglie e imprese. Ma anche una parte della maggioranza, Forza Italia in testa. Tutti in pressing sul ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per un intervento sul bonus edilizio del ...Il sindaco di Rubiera potrebbe rientrare in corsa per la candidatura a sindaco. Dalla sua parte ha il gradimento dei grillini comunicato al Partito Democratico.