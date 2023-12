Corruzione per commesse Anas | ai domiciliari il figlio di Denis Verdini | ecco le accuse

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tommasodel berlusconiano ed ex senatore, dovrà sottostare al regime di arresti, come gli è stato notificato quest'oggi dalle forze dell'ordine. La misura è stata ...

La Camera dà il via libera all' impeachment di Joe Biden . Il Congresso Usa ha dato l'ok all'inchiesta di impeachment , cioè la rimozione forzata da ... (ilgiornaleditalia)

AGI - Corruzione , manovre illegali attorno agli appalti per i servizi al cimitero di Taranto , richiesta di denaro alle famiglie dei defunti. ... (agi)

La misura è stata disposta nell'ambito di una indagine della procura di Roma su alcune commesse Anas in cui si ipotizza, tra gli altri, anche il reato di. Oltre a Verdini è stata disposta ...Deve liberarsi dellaparalizzante che i suoi leader hanno lasciato prosperare e denunciare una voltatutte qualsiasi sostegno al terrorismo. PUBBLICITÀ Gaza, qual è il progetto di ...Chi è Tommaso Verdini Il figlio dell'ex senatore Denis Verdini è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di una indagine della Procura di Roma su commesse ...I reati che la Procura di Roma avrebbe contestato in questa indagine sarebbero quelli di turbativa d’asta e traffico di influenze illecite, ma per l’Ansa ci sarebbe l’ipotesi anche di un reato di ...