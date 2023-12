Corruzione e mazzette per appalti al cimitero di Taranto |   8 arresti

... per la ricostruzione dopo il sisma del 2012, a seguito delle indagini su possibili. Per i ... bancarotta e fatture false; Giuseppe Todaro a 6 anni e 7 mesi per, concussione, ......Uniti prima di essere " condannato per il suo ruolo principale in uno sfacciato caso di... noto anche come "Fat Leonard", che ha orchestrato uno dei maggiori scandali dinella ...Gli indagati si accordavano e attuavano molteplici condotte criminali che hanno permesso alla cooperativa sociale di aggiudicarsi illecitamente la gestione dei servizi cimiteriali per alcuni anni ...Rischiava il pignoramento e finanche il sequestro degli scaffali dell'azienda. E così, quando due funzionari dell'agenzia delle entrate di… Leggi ...