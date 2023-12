Corriere dello Sport – Juan Miranda e la promessa fatta al Milan

(Di giovedì 28 dicembre 2023) 2023-12-28 00:50:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:si è promesso al. Non ha rinnovato con il Betis Siviglia, si svincolerà a giugno. E ha scelto il club di Gerry Cardinale. Un affare che potrebbe sbloccarsi già a gennaio, se la società spagnola dovesse accontentarsi di una cifra ragionevole. Terzino sinistro, ventitré anni, un passato nella cantera del Barcellona, dove i suoi allenatori lo avevano paragonato a Marcos Alonso. Spinge e copre, è stato individuato da Furlani e Moncada come vice di Theo Hernandez: un metro e 85, 71 chili, 94 partite, 7 gol e 11 assist nel Betis, che lo aveva scoperto da bambino, prima cheandasse al Barcellona e poi facesse il percorso inverso. Con il club blaugrana aveva vinto nel 2018 la Youth League con il tecnico Francisco ...

2023-12-25 19:21:49 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Per la Befana, quando è in programma ... (justcalcio)

Era solo una esibizione. Per di più alla fine dell'anno. Ma Djokovic e Alcaraz hanno dato spettacolo alla Riyadh Season Tennis Cup . Il numero 1 e il numero 2 al mondo si sono divertiti e hanno fatto ...INGHILTERRA - Nella coda del Boxing Day di Premier League il Manchester City rischia, va sotto, ma poi rimonta e vince. La squadra di Guardiola, soffrendo, supera 3 - 1 fuori casa l' Everton grazie ai ...(ANSA) - WASHINGTON, 27 DIC - Gli Usa hanno annunciato l'ultimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per quest'anno. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Si tratta di un invio da 250 ...Il drettore sportivo annuncia il tecnico e ingaggia il terzino Magliocca. In arrivo almeno 6/7 nuovi colpi per salvare la categoria. Missione possibile e la cittadina torna a crederci ...