Coppa del mondo | nel gigante Goggia ottava

Commenta per primo Prosegue e termina definitivamente questa sera l'infinito Boxing Daycalcio inglese, iniziato a Santo Stefano. Sono due le gare che chiudono la 19esima giornata di ...a una...Shiffrin e Brignone occupano anche le prime posizioni della classifica generale diMondo, con la statunitense prima con 800 punti, 163 lunghezze più di Brignone; terzo posto per Petra ...San Silvestro con la corsa su strada per l’atletica leggera sarda che ritorna per le strade dei Fonni, dopo tre anni di stop dall’ultima edizione disputata nel 2019, per la classica prova di fine anno ...(ANSA) - MILANO, 28 DIC - 'Lo scudetto è stato il momento più bello della mia carriera. Lo volevo da tanto tempo, e come me tutti i tifosi del ...