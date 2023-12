Conte e i redditi bassi | “Voto di povertà? No | ho risparmiato”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Ho fattodi? No. Per fortuna la mia lunga carriera di professore e di avvocato mi ha permesso – e mi permette, con i risparmi accumulati – di condurre una vita agiata. Con entrate che sono state anche superiori rispetto a un pur alto stipendio da parlamentare”. Così il presidente del M5S Giusepperisponde, in un lungo post su Facebook, alle polemiche sui suoiche lo vedono come il più povero del Parlamento. “Mi sento fortunato per questo, anche se dietro questa fortuna si nascondono anni e anni di sacrifici. E la mia condizione economica agiata – tiene a sottolineare – non mi impedisce di lottare politicamente per chi invece ha uno stipendio da fame o per chi non ha niente. Battaglie che continuerò a fare con determinazione. E su questo se ne facciano tutti una ragione”. ...